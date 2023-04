NBA, Ja Morant rischia di saltare Gara 2 per problemi al polso: “Non sono messo bene”

Brutta sconfitta in Gara 1 dei Playoff NBA 2023 per i Memphis Grizzlies. Nella serata italiana di ieri, la compagine guidata da Ja Morant ha ceduto di fronte ai Los Angeles Lakers. Come se non bastasse, i Grizzlies hanno dovuto fare i conti con i problemi fisici del suo playmaker. Morant, di fatto, si è procurato un infortunio al polso destro, dopo un fallo di sfondamento nei confronti di Anthony Davis. Il giocatore è caduto male sul parquet, conseguentemente allo scontro con il lungo avversario, ed è stato richiamato immediatamente dalla panchina per valutare le sue condizioni.

Nel post-match, Morant non ha rassicurato i tifosi di Memphis sulla sua situazione:

“Sto molto male. Presenza in Gara 2? È compromessa per il momento. Farò di tutto per cercare di essere lì per la mia squadra, per essere lì in campo, al limite del dolore. In caso contrario, non voglio fare nulla che possa danneggiare la squadra.”

Il suo allenatore, Taylor Jenkins, è stato informato del ritorno in panchina di Ja Morant a quattro minuti dal termine e della sua disponibilità a rientrare in partita, ma il tecnico dei Grizzlies ha preferito farne a meno:

“Era disponibile in caso di emergenza a rientrare in campo. Ma la cosa più intelligente è stata probabilmente tenerlo fuori dal resto del match per valutare le sue condizioni nel dettaglio. Ha sentito dolore. Dobbiamo valutare la situazione giorno dopo giorno.”

Il conto alla rovescia è già iniziato poiché Gara 2 si svolgerà questo mercoledì, sempre al FedEx Forum.

