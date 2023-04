NBA Playoff 2023, infortunio più grave del previsto per Paul George: rischia di saltare la serie con Phoenix

I Los Angeles Clippers si aspettano di giocare l’intera serie del primo turno dei Playoff NBA contro i Phoenix Suns senza Paul George. Il giocatore è stato messo ai box dopo aver riportato la distorsione dell ginocchio destro contro gli Oklahoma City Thunder lo scorso 21 marzo. La stella ha quindi saltato le ultime nove partite della stagione regolare, ma non sembra aver recuperato in tempo seppur abbia seguito un percorso riabilitativo.

I Clippers avevano inizialmente annunciato un periodo di assenza di 2-3 settimane, per rivalutare poi il suo infortunio in queste ore. Otto volte All-Star, George ha registrato una media di 23.8 punti, 6.1 rimbalzi e 5.1 assist in 56 partite in questa stagione. Con l’ala piccola ancora ferma in infermeria, i Clippers poggeranno tutto il peso offensivo su Kawhi Leonard, recuperato in questa stagione dopo il problema al ginocchio degli scorsi anni.

Una notizia certamente non positiva per i californiani che dovranno affrontare i Phoenix Suns al completo: dall’altra parte ci saranno Chris Paul, Devin Booker e – soprattutto – Kevin Durant. I Clippers sono avvisati.

Leggi Anche

NBA, Playoff preview: Phoenix Suns vs. Los Angeles Clippers

NBA Playoff 2023, i Lakers passano a Memphis: 29 di Hachimura, bene anche AD e LeBron James

NBA, Pelicans David Griffin richiama Zion Williamson