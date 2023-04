NBA Playoff preview: Boston Celtics vs. Atlanta Hawks

La stagione dei Boston Celtics è iniziata con un imprevisto cambio di panchina dovuto al noto scandalo (e alla successiva squalifica di un anno) che ha interessato coach Ime Udoka. I biancoverdi sono corsi subito ai ripari concedendo le chiavi della panchina all’ex assistente allenatore di Udoka, Joe Mazzulla, e, pur tra mille difficoltà, sono partiti cercando di confermare quanto di buono fatto intravedere nella scorsa annata.

Coach Mazzulla si è inserito nel meccanismo dei Boston Celtics meglio di quanto potessero prevedere Brad Stevens e la dirigenza della franchigia del Massachusetts, conquistando il secondo posto della Eastern Conference con il record di 57-25.

Dall’altro lato gli Hawks sono partiti con l’obiettivo di ottenere un posto in postseason anche passando dal limbo dei Play-in. In questa stagione Atlanta si è confermata la squadra ondivaga per antonomasia alternando spesso vittorie sorprendenti a sconfitte inaspettate. Dopo l’esonero di Nate McMillan e l’approdo sulla panchina dei biancorossi di Quin Snyder, gli Hawks sono riusciti a conquistare il settimo posto ad Est grazie ad una grandissima vittoria per 116-105 ottenuta nel parquet di casa dei Miami Heat con un Trae Young da 25 punti, 8 rimbalzi e 7 assist.



L’ultima volta che le due squadre si sono incontrate in postseason era il 2016 e Al Horford indossava ancora la casacca dei “Falchi” di Atlanta: l’unico giocatore rimasto di quei Celtics è invece Marcus Smart. Piccola curiosità: i Celtics e gli Hawks si sono incontrati anche nelle Finals (prima che gli Hawks spostassero da Saint Louis ad Atlanta) durante l’egemonia di Bill Russell & Co. in ben 4 occasioni con 3 vittorie dei biancoverdi (1957, 1958, 1960, 1961).

Serie che partirà con la Gara 1 in programma questa sera alle 21:30 al TD Garden di Boston, Massachusetts.

Precedenti stagionali

I Boston Celtics e gli Atlanta Hawks si sono affrontati tre volte nel corso della regular season appena conclusa e tutti i match hanno visto uscire vincitori gli uomini di coach Mazzulla con divari abbastanza ampi. Precedenti stagionali che come spesso accade possono dirci davvero poco, soprattutto nel caso delle due squadre citate.

16 novembre 2022. Prima sfida tra le due compagini. Sulla panchina degli Atlanta Hawks siede ancora Nate McMillan e la franchigia della Georgia fatica a trovare il bandolo della matassa. I Boston Celtics viaggiano a vele spiegate grazie alle sette vittorie consecutive appena conquistate. Alla State Farm Arena di Atlanta, Georgia finirà 126-101 per gli uomini di coach Mazzulla, che trovano in Jaylen Brown (22 punti) il miglior marcatore di serata. Jayson Tatum vive una serata storta al tiro collezionando “soli” 19 punti con un poco lieto 6/19 complessivo. Il match segna l’ottava vittoria consecutiva dei Boston Celtics che raggiungeranno anche la nona. Non bastano agli Atlanta Hawks i 27 punti con 9 assist di Trae Young.

Seconda gara che passa alla storia non tanto per il risultato finale quanto per la rissa scatenatasi negli ultimi istanti di partita. Protagonisti Marcus Smart e Trae Young: il numero 11 degli Hawks (autore di 35 punti e 13 assist) cercando di guadagnarsi un fallo colpisce involontariamente Smart lì dove non batte il sole. Il veterano dei Celtics, che non si tira mai indietro, va a muso duro con l’idolo di casa scatenando un parapiglia che coinvolge diversi giocatori di entrambe le compagini. Risultato finale che vede uscir vincitori ancora una volta i Boston Celtics (134-125) guidati da un Jayson Tatum da 34 punti e 15 rimbalzi.

La terza e ultima sfida, se possibile, ci dice ancor meno delle altre due. Infatti, con le squadre che non hanno più niente da chiedere alla regular season, i due allenatori mettono in campo le riserve. Vincono i Boston Celtics per 120-114 tra le mura amiche del TD Garden: da segnalare la prestazione terrificante, in senso positivo, di Payton Pritchard che mette a segno una tripla doppia da 30 punti, 14 rimbalzi e 11 assist.

Chiavi tattiche/Giocatori da seguire

Boston Celtics che, come detto in più di un’occasione, partono nettamente favoriti grazie al titolo di vicecampioni NBA in carica, al fattore campo e ai precedenti stagionali.

La minaccia più significativa per la difesa degli Atlanta Hawks è rappresentata sicuramente dalle due stelle dei Celtics – Jayson Tatum e Jaylen Brown – che fanno registrare rispettivamente 26.5 punti, 11 rimbalzi e 7 assist il primo e 23 punti, 5 rimbalzi e 3.5 assist il nativo di Marietta negli scontri diretti contro Atlanta.

Hawks che dal canto loro potrebbero cercare di impensierire Boston sfruttando la fisicità e le capacità a rimbalzo. Come dimostrato nella vittoria conquistata nel Play-in contro Miami, gli Hawks sono una delle migliori squadre per rimbalzi catturati (63 contro la squadra di Spoelstra di cui 22 offensivi).

La squadra di Quin Snyder infatti dopo la pausa per l’All-Star Game si è classificata seconda per percentuale di rimbalzi catturati sotto le plance avversarie grazie ad Onyeka Okongwu (14.2%) e Clint Capela (12.7%). Atlanta, per merito dei rimbalzi offensivi presi, ha registrato 19 punti di media da seconda possibilità nelle partite contro i Boston Celtics (record per qualsiasi avversario contro la squadra di Mazzulla).

La fisicità anche secondo il grande ex Danilo Gallinari, che non sarà in campo per il noto infortunio al legamento crociato anteriore, si rivelerà la chiave tattica di questa serie di primo turno. Il fuoriclasse italiano ha infatti commentato così:

“È una squadra che ha aggiunto talento e fisicità, caratteristiche che già aveva ma che ora sono cresciute ancora. Offensivamente hanno tante armi, a partire da Trae Young, un giocatore imprevedibile che può fare delle partite incredibili, soprattutto se gli entra il tiro da fuori – che nel suo caso più che il tiro da tre è il tiro ‘da quattro o da cinque’ visto che sa segnare da metà campo. In quel caso allora la serie può diventare tosta, ma anche noi siamo lunghi, abbiamo tante armi, giocatori esperti e fisici – ed è proprio la fisicità la caratteristica che distingue questa squadra da tante altre. Dobbiamo puntare su questo: ogni minuto di ogni partita dobbiamo far valere la nostra fisicità”

Sarà interessante vedere come gli Hawks inseriranno Trae Young in difesa. Il numero 11 infatti giocherà sicuramente tutta la serie con un bersaglio e verrà attaccato ripetutamente dai Celtics, sul pick n roll ma non solo.

Pronostico

Il pronostico per la sfida di primo turno tra i Boston Celtics e gli Atlanta Hawks sembra già scritto. Ma come ci hanno spesso insegnato i Playoff non bisogna mai dare nulla per scontato. Secondo l’ex leggenda NBA, ora analista per TNT, Shaquille O’Neal la sorte degli Atlanta Hawks sembra già segnata e pronostica una vittoria in quattro gare dei biancoverdi del Massachusetts:

“Credo che i Celtics non si dovranno nemmeno preoccupare di questa squadra [Atlanta]. Sanno che possono batterla facilmente con uno sweep senza perdere tempo”.

Un pronostico sensato, anche se Trae Young ha già avuto modo di sovvertire i pronostici in più di un’occasione. Mettiamoci comodi.

Gli orari italiani della serie

Gara 1: sabato 15 aprile, alle 21:30 | Hawks @ Celtics

Gara 2: notte italiana tra martedì 18 aprile e mercoledì 19 aprile, all’1:00 | Hawks @ Celtics

Gara 3: notte italiana tra venerdì 21 aprile e sabato 22 aprile, all’1:00 | Celtics @ Hawks

Gara 4: notte italiana tra domenica 23 aprile e lunedì 24 aprile, all’1:00 | Celtics @ Hawks

Gara 5*: martedì 25 aprile, orario da definire | Hawks @ Celtics

Gara 6*: giovedì 27 aprile, orario da definire | Celtics @ Hawks

Gara 7*: sabato 29 aprile, orario da definire | Hawks @ Celtics

*se necessario