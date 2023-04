Nuovo accordo NBA-NBPA in vista del 2023-2024 per le trattative legate ai free agent

Secondo le indiscrezioni raccolte da Shams Charania, firma eminente della redazione di The Athletic, la NBA e l’Associazione Giocatori (NBPA) hanno trovato un nuovo accordo atto ad agevolare le trattative tra le franchigie e i free agent potenzialmente in uscita dalle stesse.

New change in NBA-NBPA collective bargaining agreement starting 2023-24: Teams will be able to begin talks/negotiations with their own free agents one day after final game of Finals in June – potentially weeks earlier than currently allowed, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 12, 2023