NBA, stagione disastrosa per i Blazers. Damian Lillard: “Voglio una chance per vincere il titolo”

Per la seconda stagione consecutiva i Portland Trail Blazers hanno deciso di puntare ad una scelta al Draft piuttosto che ai Playoff, concludendo la regular season con un record di 2-15 nelle ultime 17 partite.

La franchigia dell’Oregon ha terminato la stagione con un record di 33-49, con la ciliegina sulla torta che è arrivata proprio nell’ultima partita casalinga persa 157-101 contro Golden State.

I Trail Blazers hanno ora la quinta miglior possibilità di ricevere la prima scelta il prossimo 16 maggio durante la Draft Lottery 2023.

Nonostante la miglior stagione in carriera per Damian Lillard, il roster dei Blazers si è rivelato ancora una volta non all’altezza.

Negli scorsi giorni, il GM Joe Cronin ha detto che è il momento di fare trade importanti. Il Coach Chauncey Billups ha affermato che il roster ha bisogno di movimenti importanti e non di aggiustamenti. E Damian Lillard ha svelato che ci sono diversi giocatori che vorrebbero andare a Portland.

Al momento l’unica cosa certa per i Blazers è questa: scambieranno la loro scelta se non dovessero finire con la numero 1 (hanno il 10.5% di probabilità di riuscirci), cosa che garantirebbe loro di ricevere il talento di Victor Wembanyama.

Le parole di Lillard, però, sono state chiare per quanto riguarda le scelte al draft dei suoi Blazers:

“Non sono interessato a questo. Non è un segreto. Voglio una chance per vincere il titolo. Se la strada è prendere giocatori giovani e promettenti, non è la mia strada.”

Nonostante l’estensione contrattuale firmata pochi mesi fa, il futuro di Damian Lillard sembra essere più incerto che mai. Non è un mistero che, se la dirigenza dovesse fallire nuovamente, il 32enne potrebbe salutare definitivamente la sua amata Portland.

Un fenomeno del calibro di Dame dovrebbe essere messo al centro di un progetto vincente e non lasciato a marcire sul fondo della Western Conference nel miglior momento della sua carriera, circondato da talenti da G League.

