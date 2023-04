NBA, Jimmy Butler parla dei prossimi Playoff: “Continuate a sottovalutarci”

Nella sessione di allenamento in preparazione della sfida Play-In con gli Atlanta Hawks, Jimmy Butler ha parlato con i giornalisti degli obiettivi degli Heat in postseason. Butler ha detto che la sua squadra, nonostante il settimo seed, può arrivare alle Conference Finals. Con il solito atteggiamento un po’ provocatorio che lo contraddistingue nelle sue interviste, la stella di Miami ha risposto a chi chiedeva se avrebbe scelto il ruolo di outsider dopo i Playoff giocati con il miglior record a est la scorsa stagione:

“No, è uguale all’anno scorso. Anche l’anno scorso nessuno ci aveva scelto come possibili vincitori, quindi non ci interessa. Nessuno di voi ci ha scelto nemmeno per quest’anno, ma, di nuovo, non ci interessa. In 10 anni voi non ci avete mai dato per favoriti. Ma, di nuovo, non me ne frega niente”