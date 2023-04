NBA, DeMarcus Cousins riparte dal campionato portoricano

DeMarcus Cousins tenterà di rilanciare la propria carriera professionistica ripartendo dai Caraibi.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Adrian Wojnarowski, infatti, il prodotto di Kentucky ha trovato un accordo valido sino al termine della presente stagione con i Guaynabo Mets, squadra che milita nel massimo campionato portoricano.

Four-time NBA All-Star DeMarcus Cousins is signing with the Guaynabo Mets of the Puerto Rican Professional Basketball League, sources tell ESPN. Cousins, 32, will play this spring there to continue to try and find a pathway back to the NBA.

