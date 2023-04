NBA Play-in 2023: programma, squadre, orari italiani e dove vederlo in TV e streaming

La regular season è finalmente terminata ed è tempo di conoscere le sfide in calendario nel torneo Play-in 2023. Prima di tutto, ricordiamo che il play-in è il torneo di accesso ai Playoff NBA 2023 e sono coinvolte ben 8 squadre – di cui 4 ad Est e 4 ad Ovest. Ad Est le compagini che si sono qualificate al Play-in sono Miami Heat (7), Atlanta Hawks (8), Toronto Raptors (9), Chicago Bulls (10), mentre ad Ovest dobbiamo tenere conto dei Los Angeles Lakers (7), Minnesota Timberwolves (8), NOLA Pelicans (9) e Oklahoma City Thunder (10).

La prima sfida in programma sarà quella tra Miami Heat e Atlanta Hawks, nella notte tra martedì e mercoledì, per poi assistere a Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves. Le altre andranno in scena nella notte tra mercoledì e giovedì. Le vincenti tra Heat-Hawks e Lakers-Timberwolves vanno direttamente ai Playoff e sfideranno la squadra terminata seconda in reagular season. Chi perde, invece, dovrà affrontare la vincente tra la nona e la decima in classifica: chi passa il turno sfiderà quindi la prima della classe ad Est/Ovest – quindi Milwaukee o Denver.

Calendario NBA Play-in 2023: le sfide in programma con gli orari italiani

Miami Heat (7) vs Atlanta Hawks (8), mercoledì 12 aprile 1:00 o 1:30 ora italiana

(7) vs (8), mercoledì 12 aprile 1:00 o 1:30 ora italiana LA Lakers (7) vs Minnesota Timberwolves (8) Ovest, mercoledì 12 aprile 3:00 o 3:30 ora italiana

(7) vs (8) Ovest, mercoledì 12 aprile 3:00 o 3:30 ora italiana Toronto Raptors (9) vs Chicago Bulls (10), giovedì 13 aprile 1:00 o 1:30 ora italiana

(9) vs (10), giovedì 13 aprile 1:00 o 1:30 ora italiana New Orleans Pelicans (9) vs Oklahoma City Thunder (10) Ovest, giovedì 13 aprile 3:00 o 3:30 ora italiana

(9) vs (10) Ovest, giovedì 13 aprile 3:00 o 3:30 ora italiana perdente 7-8 vs vincente 9-10 Est, sabato 15 aprile

perdente 7-8 vs vincente 9-10 Ovest, sabato 15 aprile

Dove vedere il torneo Play-in 2023 in TV e streaming

Il torneo Play-in, così come tutta la NBA in generale, può essere visto in diretta TV su Sky Sport NBA, mentre in streaming su SkyGO, NOW o NBA League Pass.

Leggi Anche

NBA, Lakers ai Play-in, LeBron James alza la guardia: “Minnesota è una squadra tosta”

NBA, il torneo Play-in sarà parte regolare di tutte le stagioni