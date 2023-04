Nets, Mikal Bridges in campo per 4″: continua striscia di gare consecutive NBA giocate

Coinvolto nella trade che ha portato Kevin Durant in Arizona, Mikal Bridges ha interpretato con grande professionalità il suo nuovo ruolo ai Brooklyn Nets, mettendo a frutto le sue doti di scorer.

Per una serie di incastri nel calendario NBA, il tempismo dello scambio nel mese di febbraio ha fatto sì che l’ex Vilanova fosse disponibile per 83 partite di stagione regolare, in luogo delle tradizionali 82 che popolano la schedule delle 30 squadre. Non si tratta di una prima volta assoluta nella storia NBA: prima di Bridges sono stati 42 i protagonisti della curiosa coincidenza, l’ultimo dei quali Josh Smith nel 2014-2015.

In campo per appena 4″ contro i Philadelphia 76ers nel regular season finale, Bridges ha tenuto così viva la striscia di 426 partite NBA consecutive giocate.

Mikal Bridges checked in for 4 SECONDS today to keep his streak of 392 consecutive NBA games played alive

The longest active streak in the NBA 💪 pic.twitter.com/quZuprNDBq

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 9, 2023