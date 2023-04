Stephen Curry riceverà 75 milioni di dollari in azioni da Under Armour: i dettagli

Stephen Curry guadagnerà 48 milioni di dollari di stipendio in questa stagione dai Golden State Warriors, ma non sarà il compenso più alto che percepirà quest’anno. La star degli Warriors, infatti, riceverà altri 75 milioni di dollari in azioni Under Armour come parte del suo accordo – a lungo termine – firmato la scorsa settimana. Secondo quanto riporta The Athletic, il contratto dovrebbe coprire il resto della carriera NBA di Curry e “rischia” di trasformarsi poi in un nuovo accordo a vita, come ha fatto LeBron James con Nike, se vengono soddisfatte determinate condizioni.

Secondo quanto riferito, il premio in azioni maturerà in due rate – nel 2029 e nel 2034 – a condizione che lo stesso Curry rimanga legato ad Under Armour. L’intero accordo si aggiunge al contratto quadriennale da 215 milioni di dollari che detiene attualmente con i Golden State Warriors, per non parlare dei suoi altri interessi commerciali. In Under Armour, Curry ricoprirà ora il titolo di presidente del suo stesso brand. Stephen è in azienda dal 2013, dopo essere passato dalla Nike due anni prima della sua prima stagione da MVP e del titolo NBA.

