NBA, Lauri Markkanen farà il servizio militare in Finlandia

Terminati i sogni da play-in, gli Utah Jazz guardano già alla off-season. La loro punta di diamante, Lauri Markkanen, però, si prepara a un’estate sensibilmente diversa da quella dei suoi compagni.

Questa estate, infatti, il giocatore presterà servizio militare nel proprio Paese, la Finlandia. Un obbligo, per tutti i cittadini maschi finlandesi, da espletare prima di aver compiuto trent’anni.

Markkanen l’aveva già rimandato varie volte. Durante i suoi anni di college in Arizona, per gli appuntamenti con la nazionale finlandese e i Play-In dell’anno scorso con i Cleveland Cavaliers.

Malgrado i rinvii, però, il n.23 dei Jazz si è detto orgoglioso di fare il servizio militare:

“Dobbiamo farlo, in quanto obbligatorio, ma allo stesso tempo è anche qualcosa che ci rende fieri. Inoltre, so che non influirà negativamente sulla mia preparazione per la prossima stagione. Ovviamente dovrei dedicarmi di più agli allenamenti che di solito faccio in off-season, ma ho sentito che fanno un ottimo lavoro nel combinare le due cose. Potrò svolgere il mio dovere sia allenandomi come un atleta che, contemporaneamente, seguendo l’addestramento militare.”