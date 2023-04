NBA, Reggie Bullock diventa proprietario di un’isola: Bullock Island

I giocatori NBA, si sa, hanno spesso passioni e inclinazioni piuttosto bizzarre. Come Reggie Bullock, dei Dallas Mavericks, che ha recentemente speso due milioni di dollari per comprarsi un’isola.

Bullock Island, mostrata per la prima volta su Instagram, si trova a Placencia, Belize. La pagina dell’isola presenta la seguente descrizione:

“Una coinvolgente avventura isolana. Dove il lusso incontra la natura e i sogni diventano realtà, disegnando ogni momento per creare ricordi indelebili. Vieni a trovarci sulla sabbia, dove il sole bacia l’oceano, la luna balla con le stelle e il cocco cade dagli alberi. Solo a Bullock Island.”

Il giocatore 32enne ne aveva già parlato a Andscape, l’anno scorso.

“Sto cercando di investire i miei soldi in modi diversi. Ho trovato un’opportunità in Belize e ho comprato un’isola di 5 acri (più di 20.000 metri quadrati) dove farò costruire dei resort. Ci andrò per le vacanze insieme alla mia famiglia, ma anche altre persone potranno venire e dedicarsi a varie attività.”