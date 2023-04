NBA, i Suns battono i Nuggets grazie a Kevin Durant e Chris Paul

Nella partita di stanotte i Phoenix Suns hanno battuto i Denver Nuggets sul punteggio di 119-115. La sfida è stata molto combattuta fino agli ultimi minuti del quarto quarto, quando Phoenix ha avuto un parziale a favore di 10-0 che ha permesso di creare un gap decisivo. I protagonisti della vittoria sono Chris Paul e Kevin Durant. Il primo ha fatto registrare il suo career high per triple segnate in una partita, mettendone sette delle 12 tentate. KD è stato il miglior scorer della serata per i Suns, lasciando il campo a fine partita con 29 punti, sette rimbalzi e quattro assist.

A fine partita, Chris Paul ha parlato del suo 7/12 dall’arco:

“E’ stata una partita strana, ci sono stati dei buoni momenti e dei momenti meno buoni. Penso che ogni partita che giochiamo è un occasione per imparare. Avrei dovuto segnare più tiri. E’ per questo che partite del genere sono importanti. E’ un modo nuovo di giocare, non ero abituato a tutti questi raddoppi. Bisogna giocare partite così”

Durant ha parlato dell’importanza di avere Chris Paul come compagno e dei 40 minuti giocati:

“Abbiamo bisogno che CP legga la partita come fa dai tempi del college e dell’high school. Qualsiasi cosa ci sia bisogno di fare, lui scende in campo e la fa. [Per quanto riguarda il minutaggio] mi sento bene. Fa sempre bene scendere in campo per parecchi minuti. Quaranta è un numero che amo, mi piace giocare per tutto quel tempo. Abbiamo dovuto fare alcune giocate decisive nel quarto quarto e credo che ci abbia fatto bene”

I Phoenix Suns occupano la quarta posizione della Western Conference con un record di 45-35. Denver si trova in vetta con 52 vittorie, e in queste ultime partite Mike Malone sta cercando di far riposare i suoi in vista dei Playoff. Nikola Jokic ha saltato le ultime tre partite per un infortunio al polpaccio, mentre Aaron Gordon, Michael Porter Jr., Jamal Murray e Caldwell-Pope sono rimasti in panchina.

Leggi anche:

NBA, Mavericks: Cuban conferma senza indugio la fiducia a Jason Kidd

NBA, respinto il ricorso mosso dai Mavericks per denunciare le “ingiustizie arbitrali” subite contro Golden State

Jrue Holiday avverte: “Vogliamo vincere ancora”