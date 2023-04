I Milwaukee Bucks vincono contro Chicago e si assicurano il primo posto nella Eastern Conference: senza Antetokounmpo e costretti a far meno di Middleton dopo pochi minuti dall’inizio, ci pensano Bobby Portis e Brook Lopez a sistemare i Bulls. Un successo che importante in vista dei Playoff, dove i Bucks vogliono arrivare fino in fondo.

The road goes through Milwaukee. pic.twitter.com/WRB4x2bpqc — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 6, 2023

Brook Lopez protagonista nella vittoria dei Milwaukee Bucks

Bobby Portis – partito dall’inizio al posto di Antetokounmpo – chiude la gara con i Bulls con 27 punti e 13 rimbalzi all’attivo, seguito da Brook Lopez che, con i suoi 26 punti, ha dato un grande aiuto alla sua squadra a vincere. Nel dopo partita Lopez mostra tutta la sua soddisfazione per il primo posto conquistato dai Milwaukee Bucks:

“Questo per noi è un grande risultato, è bello perché abbiamo avuto molte formazioni diverse durante la stagione ma, indipendentemente da chi sia sceso in campo, i ragazzi sono usciti con la giusta mentalità e hanno sempre giocato per vincere”

Oltre al primo posto nella Eastern Conference, i Milwaukee Bucks si aggiudicano anche il miglior record della stagione NBA. Un traguardo che rende orgoglioso coach Mike Budenholzer, come racconta in conferenza stampa:

“Avere il miglior record è qualcosa di cui dobbiamo tener conto e importante, dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto. Giocare così tante partite ravvicinate è difficile, per questo abbiamo raggiunto un grande traguardo: tuttavia il nostro obiettivo è quello di essere la miglior versione di noi stessi in ogni partita. Ora dobbiamo riprendere fiato, non ho idea di cosa faremo venerdì e domenica, ma i ragazzi si sono guadagnati questo riposo. Diamo il merito ai ragazzi per quello che hanno fatto dopo la pausa da All-Star per mettersi in questa posizione”

"They turned it up." Coach Bud likes what he saw with the defense tonight. His full thoughts after the win! 🎤 #FearTheDeer | #Bucks pic.twitter.com/OOrgiMt7Aa — Bally Sports Wisconsin (@BallySportWI) April 6, 2023

Leggi anche:

NBA, Luka Dončić chiarisce: “Finché posso sarò in campo a lottare per vincere”

NBA, l’arena dei Miami Heat cambia nome

Storie NBA, Jerry Lucas: dal vocabolario parallelo alla mnemotecnica