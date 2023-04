Ennesima sconfitta nel derby per i Los Angeles Lakers, usciti sconfitti questa notte contro i cugini Clippers: ora ammontano a 11 le partite senza successo nella stracittadina. Una partita importante anche in termini di classifica della Western Conference, visto che entrambe lottano per accedere ai Playoff senza passare per il torneo Play-in.

La sconfitta nel derby complica la strada ai Lakers per conquistare un posto tra le prime sei a Ovest: nonostante abbiano un posto assicurato nel Play-in, i gialloviola vorrebbero evitarlo per andare direttamente ai Playoff. La mancata vittoria di questa notte è figlia anche della stanchezza accumulata dai Lakers dopo la vittoria su Utah, come spiega LeBron James nel post partita:

"It's one of those scheduling conflicts in the season and it definitely got the best of us tonight." @KingJames on the process leading into tonight's matchup, the Western Conference standings and more. pic.twitter.com/6S4kGFHIJa

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) April 6, 2023