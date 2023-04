I Lakers vincono ancora e LeBron James rilancia: “Vogliamo essere pronti per competere per il titolo NBA”

Continua il buon momento dei Los Angeles Lakers che nella notte hanno regolato anche gli Houston Rockets con il punteggio di 134-109, vincendo la loro decima partita nelle ultime 14 disputate. Nel post-gara, LeBron James ha parlato di una possibile e promettente corsa al titolo:

“Vogliamo solo metterci in condizione di poter competere per il titolo. È un processo e, ovviamente, non abbiamo la stessa chimica di molte altre squadre che cercano di competere per un titolo o che aspirano a vincere un campionato, ma mi piace quello che abbiamo costruito nell’ultimo mese. Anche quando sono stato fuori per quattro settimane, mi è piaciuto quello che abbiamo costruito e sono felice di essere tornato nel mix”

LeBron nella notte è sceso in campo per la quarta volta dopo il mese fermo ai box a causa di un problema al tendine d’Achille del piede destro. Il veterano ha messo a segno 18 punti, 11 assist e 10 rimbalzi per registrare la 107a tripla doppia della sua carriera, agganciando Jason Kidd al numero 4 nella classifica all-time.

Nel frattempo, i Lakers (40-38) sono saliti in settima piazza in Western Conference, ad un passo dai LA Clippers con quattro partite rimanenti in calendario. Da segnalare, però, un problema al piede sinistro per D’Angelo Russell il quale è rimasto fuori nel secondo tempo, mentre Anthony Davis ha – ancora una volta – dominato sotto i tabelloni.

Davis ha segnato 40 punti (15 su 20 al tiro), conditi da nove rimbalzi e due tiri stoppati. Il lungo sta viaggiando con una media di 38.7 punti con il 65.2% dal campo nelle ultime tre partite fuori casa dei Lakers. Per la felicità di coach Ham:

“Non è solo questione di quali numeri sta registrando, ma è come li sta ottenendo. È in modalità attacco. Ci aspettiamo che continui così.”

LA ha anche ottenuto contributi importanti da Rui Hachimura (20 punti, 12 rimbalzi e tre stoppate) e Austin Reaves (18 punti e otto assist). Il giro di trasferte dei Lakers si concluderà martedì contro gli Utah Jazz, poi sarà tempo di derby con i Clippers.

Leggi Anche

Nuovo CBA: i giocatori potranno investire in squadre NBA, scommesse e cannabis

NBA, Dallas sfonda il 60% dal campo, ma vince Miami, la carica di Jimmy Butler

NBA Playoff 2023: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone