NBA, Bradley Beal indagato dopo una rissa con un tifoso

La guardia dei Washington Wizards Bradley Beal è sotto inchiesta da parte della polizia dopo uno scontro post-partita, in seguito alla sconfitta del 21 marzo all’Amway center ad Orlando, Florida.

Stando a quanto riportato, mentre Beal e gli Wizards stavano uscendo dal campo, in prossimità del tunnel, un tifoso avrebbe inveito nei confronti della star ventinovenne accusandolo di avergli fatto perdere una scommessa da ben 1300 dollari. Da lì è scaturito un diverbio piuttosto acceso.

I dettagli del confronto ravvicinato tra Beal e uno spettatore

Secondo il rapporto, Beal ha risposto voltandosi verso la persona da cui sembrava provenisse il commento, colpendolo con uno schiaffo con la mano destra e apostrofandolo nervosamente. Questa la trascrizione della replica, (fonte TMZ): ‘Non mi importa niente delle tue scommesse o dei tuoi parlay, fratello. Non è per questo che gioco“. La polizia ha esaminato tutti i video e le riprese del caso, in cui si sente tra le altre cose anche l’uomo aggredito da Beal scusarsi, affermando che non volesse offenderlo.

Le prime reazioni dalla lega

Come spesso succede in questi casi, la NBA, attraverso una nota del suo portavoce Mike Bass, ha preso atto delle indagini in corso e approfondirà i dettagli dell’accaduto, così come faranno anche gli stessi Wizards. A margine ricordiamo che negli Stati Uniti le scommesse sportive legali si sono diffuse negli ultimi cinque anni: ben 33 stati si sono lanciati in questo mercato sin dal 2018.

