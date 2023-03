Mercato NBA, Nick Richards estende il contratto con gli Charlotte Hornets

Nick Richards ha raggiunto un accordo triennale sulla base di 15 milioni di dollari complessivi per prolungare la sua permanenza agli Charlotte Hornets. La notizia è stata riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN.

In caso di mancata intesa, il giocatore sarebbe stato tra i restricted free agent nella finestra estiva del mercato NBA. Partito forte in questa stagione, con due partite attorno a quota 20 punti nelle prime tre uscite, l’ex Kentucky si è poi assestato su medie più contenute. In 58 gare disputate sin qui ha viaggiato a 7.9 punti e 6.1 rimbalzi di media.

