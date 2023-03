NBA, 37 punti per Joel Embiid ma non bastano: i Sixers cadono in casa contro Chicago

Finisce 109-105 dopo 2 tempi supplementari in favore degli ospiti al Wells Fargo Center. I Sixers sono costretti a rimandare la qualificazione matematica ai Playoff e scivolano al terzo posto della Eastern Conference. Arriva, invece, la terza vittoria consecutiva per i Chicago Bulls trascinati dai 26 punti di Zach LaVine e dai 25 di Demar DeRozan.

Per le sole statistiche: è la prima volta che Embiid perde in carriera contro Chicago, prima di stanotte il record eradi 12 vittorie e 0 sconfitte.

It was BACK-AND-FORTH during the final minutes and both OT periods of 76ers vs. Bulls 🔥🔥🔥@chicagobulls win a thriller! pic.twitter.com/OIHicbwUue — NBA (@NBA) March 21, 2023

Non bastano invece i 37 punti con 16 rimbalzi di un Embiid in formato MVP – uscito per falli nel secondo supplementare – a Philadelphia per evitare la sconfitta casalinga.

Si tratta della decima partita consecutiva da almeno 30 punti per la stella dei Sixers, che recentemente ha superato Jokic nella classifica per la corsa al premio di MVP.

Joel Embiid takes over the top spot of the NBA App MVP Ladder with only 3 weeks to go 👀 📲https://t.co/83QEpGZo5W pic.twitter.com/LVuG9D276u — NBA (@NBA) March 17, 2023

Doc Rivers: “Abbiamo giocato in modo orribile”

Queste le parole del coach dei Sixers a fine partita:

“Credo che il modo in cui abbiamo giocato durante tutta la partita sia stato orribile, orribile. Nel secondo tempo abbiamo mosso la palla in maniera migliore, ma non abbiamo mai trovato il ritmo. Il sesto fallo di Embiid era fallo, non ho chiamato il challenge, non si sprecano timeout così. Credo che avremmo dovuto vincere, non ci sono scuse, specialmente per il modo il cui abbiamo giocato. Abbiamo giocato molto bene in difesa, sono deluso del nostro attacco, dobbiamo sistemare qualcosa. Dobbiamo giocare bene in entrambe le metà campo tutte le partite.”

Leggi anche:

NBA, i Warriors interrompono la striscia di 11 sconfitte esterne consecutive

NBA, i 57 punti di Randle sfiorano il record di Carmelo Anthony, ma i Knicks cadono al MSG

NBA, tecnico n.18 per Dillon “The Villain” e nuova sospensione in arrivo