NBA, Monty Williams striglia i Suns: “Non siamo stati lucidi contro una squadra affamata”

Posta in palio elevata nella notte tra Sacramento Kings e Phoenix Suns, rispettivamente seconda e quarta forza della Western Conference NBA. I californiani raggiungono le 40 vittorie stagionali per la prima volta da 17 anni a questa parte, mantenendo così 3½ di vantaggio proprio su Chris Paul, Kevin Durant, Devin Booker e compagni.

Monty Williams contrariato in conferenza stampa dalla performance generale, specialmente a protezione della propria metà campo. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore di Phoenix:

“Loro sono una grande squadra, ma stasera abbiamo commesso molti errori e mancato diverse marcature in difesa. Se a ciò aggiungiamo i 37 liberi tentati dagli avversari e alcune triple andate a bersaglio – una contro il tabellone, una allo scadere, cose del genere – avevano troppi appigli. Non penso che la squadra abbia giocato con la lucidità e disciplina necessarie per affrontare un team affamato, che non va ai Playoff da moltissimo tempo. Stanno inseguendo qualcosa e non penso da parte nostra sia stato altrettanto. […]. Abbiamo continuato a far fallo, 37 liberi sono un’enormità. È stata una partita fisica quindi, cosa dovrei fare? Venir qui, dire qualcosa di insensato, prendere una multa e ripresentarmi domani per dire ‘Sono umano anch’io’? Non ne ho bisogno. È piuttosto ovvio che ci siano state chiamate che non sono andate a nostro favore e altre che invece li hanno favoriti.”