NBA, Jimmy ‘Buckets’ segna 33 punti e Miami batte Cleveland

A Miami sembra essere arrivato il Jimmy Butler in modalità Playoff di cui gli Heat hanno bisogno: battuti i Cavs 115-119, a cui non bastano i 42 punti di un grande Donovan Mitchell. Per Miami fondamentali i 25 punti con 9 rimbalzi di Tyler Herro e i 19 punti di un Bam Adebayo totale nella metà campo difensiva.

Continua il momento di forma di Jimmy Butler: 33 punti – 12 nel solo quarto quarto – 5 rimbalzi e tre assist con 12/16 dal campo e il tiro decisivo che ha spento definitivamente le speranze di Cleveland.

Spoelstra: "GET HIM OPEN!" Jimmy, probably: Say less 👉 pic.twitter.com/ckpXH1ep8r — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 11, 2023

Queste le medie di Butler nelle ultime 8 partite: 25.3 punti, 7 rimbalzi, 5.9 assist, 2.1 rubate con il 63% dal campo e il 74% di true shooting in soli 31 minuti sul parquet. Signore e signori: Jimmy Buckets.

Jimmy Butler last 8 games: 25.3 PPG

7.0 RPG

5.9 APG

2.1 SPG

63% FG

67% 3PT

84% FT pic.twitter.com/tuS5xOa1SH — Mink Flow (@currypistonn) March 11, 2023

Jimmy Butler: “Kyle Lowry ha detto che posso guidare le sua Ferrari, sono ricco adesso”

Queste le parole di Butler nel post-partita:

“Credo che durante tutta la stagione abbiamo considerato ogni partita importante, non solo ora. Cerchiamo sempre di vincere ogni partita, vedremo dove finiremo in classifica. Credo che sia fondamentale esprimere un buon basket, non importa in che posizione finiremo la stagione. Playoff Jimmy non è assolutamente reale, sto solo giocando bene. Mi sento bene e sto lavorando sul mio gioco.”

