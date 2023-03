NBA, Lonzo Ball rischia una terza operazione al ginocchio destro

Secondo le indiscrezioni raccolte da Adrian Wojnarowski, giornalista di punta della redazione di ESPN, Lonzo Ball potrebbe presto essere operato nuovamente al ginocchio destro. Qualora si propendesse effettivamente per una soluzione di questo genere, il prodotto di Chino Hills subirebbe il terzo intervento chirurgico degli ultimi quattordici mesi alla stessa articolazione.

ESPN Sources: There is a growing possibility that Chicago Bulls guard Lonzo Ball will need a third surgical procedure on his right knee that would likely require another six months of recovery and rehabilitation. pic.twitter.com/pnToNKynhb

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 9, 2023