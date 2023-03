NBA, Draymond Green risponde a Dillon Brooks: “Non sei un campione, sei un clown.”

Non scorre buon sangue tra il 4 volte campione NBA – come ha tenuto lui stesso a ribadire – e la guardia dei Grizzlies: Draymond Green ha risposto a tono alle dichiarazioni di Dillon Brooks su di lui all’interno della puntata del suo podcast andata in onda ieri sera. Sembra essere tutto pronto per la partita di stanotte al FedEx Forum tra Memphis Grizzlies e Golden State Warriors che si incontreranno per la terza volta in stagione, dopo le due convincenti vittorie dei californiani al Chase Center.

Queste le parole di Brooks che hanno fatto infuriare Draymond Green:

“Non mi piace per niente Draymond. Non mi piace Golden State e tutto ciò che è legato a loro. Draymond parla troppo e la fa franca troppo spesso. Il suo gioco funziona con Golden State, ma se giocasse in altre squadre non si conoscerebbe neanche il suo nome. Gioca col cuore e gioca duro, conosce bene la loro difesa, probabilmente è per questo lo apprezzano.”

Draymond Green: “Se vi chiedete perché Memphis non è pronta per vincere un titolo vi basta guardare questo idiota qui.”

Non si è fatta attendere la risposta del diretto interessato, che ha replicato direttamente sul suo podcast chiamato “The Draymond Green Show“:

“Non mi conosci. Francamente anche io odierei una squadra che mi batte ogni volta. Eri solo un ragazzino del liceo mentre guardavi noi che vincevamo titoli, sei solo un fan. Tu parli molto ora, immagina se avessi 4 titoli, 4 all-star, 2 medaglie d’oro o un DPOY. Non la faccio franca visto che ho 15 falli tecnici, sempre uno in meno di te, stupido.”

Draymond ha poi continuato:

“Se vi chiedete perché Memphis non è pronta per vincere un titolo vi basta guardare questo idiota qui. Questo mostra quanto poco ne sappia di basket. Quello che dice me lo aspetterei da un tifoso, non da un giocatore NBA. Continui a parlare di dinastia, ma la dinastia inizierà dopo di te, non con te. Conosco molti giocatori da dinastia e loro non sono dei clown, so come funziona. Non si costruiscono dinastie con dei pagliacci.”

