NBA, infiltrazione al ginocchio per Steven Adams: il centro verrà rivalutato tra 4 settimane

Come comunicato dall’ufficio stampa dei Memphis Grizzlies, Steven Adams si è sottoposto nelle scorse ore ad una delicata iniezione di cellule staminali all’altezza del ginocchio destro. Tale infiltrazione, che non permetterà al centro neozelandese di scendere in campo per almeno un mese, rientra nel novero delle contromisure adottate dallo staff medico della franchigia per tentare di guarire al più presto la distorsione del legamento crociato posteriore patita dall’ex OKC.

Grizzlies center Steven Adams will be re-evaluated in four weeks, team says. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 9, 2023

Una convalescenza di questo genere va quindi a gravare ulteriormente sulle sei settimane consecutive già scontate da Adams lontano dal parquet, dando appuntamento al neozelandese solo dopo la chiusura della regular season, prevista per il 9 aprile. I Memphis Grizzlies, giunti ora alla terza sconfitta consecutiva dopo l’esplosione del caso Morant, perdono quindi un’altra pedina fondamentale del loro scacchiere, benché in maniera meno tragica rispetto alle dinamiche che hanno segnato l’incidente al tendine d’Achille patito da Brandon Clarke venerdì scorso contro i Nuggets.

Il centro, solido in campo quanto imprescindibile nello spogliatoio, ha saputo mantenere nei 42 incontri disputati in stagione una media di 8.6 punti, 11.5 rimbalzi e 2.3 assist a partita.

Leggi anche:

NBA, Draymond Green risponde a Dillon Brooks: “Non sei un campione, sei un clown.”

NBA, Devin Booker trascina Phoenix con 44 punti, ma KD si fa male nel riscaldamento

NBA, Los Angeles Lakers: si avvicina il rientro in campo di D’Angelo Russell