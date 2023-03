Arrestato l’ex giocatore NBA Shawn Kemp dopo una sparatoria a Tacoma

Come riportato dall’ufficio dello sceriffo di Tacoma (Washington), Shawn Kemp, giocatore simbolo dei Supersonics degli anni Novanta, è stato arrestato con l’accusa di aver preso parte ad una sparatoria nella contea di Pierce.

According to the Pierce (Wash.) Corrections Inmate listings, six-time NBA All-Star Shawn Kemp — a legendary member of the Seattle Sonics — has been booked in an alleged drive-by shooting. https://t.co/gix0Ht9E9F

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 9, 2023