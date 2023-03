NBA, Devin Booker trascina Phoenix con 44 punti, ma KD si fa male nel riscaldamento

Sarebbe dovuta essere la serata del debutto in maglia Suns di Kevin Durant davanti ai propri tifosi, ma così non è stato. La nuova stella dei Suns si è infortunata nel riscaldamento pre-partita appoggiando male la caviglia mentre andava a canestro per un semplice layup. Il video dell’infortunio è già diventato virale:

🚨#Suns star Kevin Durant slipped pre-game just before his Phoenix debut and by video suffered a left inversion ankle sprain. Get the latest updates here⏩ https://t.co/XzFpANMXgC pic.twitter.com/BpuQCfLqMb — Sports Injury Central (@SICscore) March 9, 2023

Secondo Azcentral si tratterebbe di una distorsione di secondo grado, con tempi di recupero che si aggirano tra le 4 e le 6 settimane. Ciò significa che molto probabilmente non vedremo più Kevin Durant prima dell’inizio dei Playoff.

Brutte notizie per i Suns che stanotte hanno trovato però la via del successo nonostante l’assenza di Durant. Al Footprint Center è finita 101-132 in favore dei padroni di casa che hanno vinto la loro quarta partita consecutiva e ora si trovano a sole 2 partite di distanza dal secondo posto ad Ovest.

Prestazione maiuscola di Devin Booker, salito notevolmente di giri nell’ultimo periodo: 44 punti, 3 rimbalzi e quattro assist con un quasi impeccabile 17/23 dal campo (74%) e 6/10 da tre. Stanotte è diventato il primo giocatore nella storia dei Suns a registrare 4 partite consecutive da almeno 35 punti.

Devin Booker is the first player in Suns history to drop 35+ in 4 straight games 🔥 Tonight: 44 PTS, 4 AST, 6 3PM, 74% FG pic.twitter.com/TPED9af1aY — NBA (@NBA) March 9, 2023

Devin Booker: “La festa è solo rimandata”

Queste le parole di Booker nel post-partita:

“Non è niente di serio, tornerà. La città stava aspettando questo giorno, ma la festa è solo rimandata, sono sicuro che torneranno. Per le persone che oggi non lo hanno potuto vedere, ho cercato di dare qualcosa in più per migliorare un po’ la situazione. Stiamo ancora aspettando il suo debutto qui in casa.”

