Infortunio per Luka Doncic contro i Pelicans, prime sensazioni non buone

C’è apprensione in casa Dallas Mavericks per l’infortunio al quadricipite sinistro che sta limitando Luka Doncic. Il giocatore sloveno è stato costretto ad abbandonare il campo nel secondo tempo della sfida giocata nella notte a NBA contro i New Orleans Pelicans ed è il primo a non essere particolarmente ottimista sull’entità del problema.

Ecco le sue dichiarazioni al termine del match:

“Me lo porto dietro da una settimana, forse di più. Non posso spingere davvero su quella gamba ed entrare in ritmo, ma il problema si manifesta soprattutto nei tiri in sospensione, perché c’è bisogno di entrambe e per me è difficile. Nel primo quarto non era così male, ma poi è proseguito peggiorando, in particolare nel terzo periodo. Di solito quando succede vengo colpito all’altezza della coscia, ma non è questo il caso. Non so quale sia [la causa]. Faremo risonanza magnetica e ne sapremo di più.”

Infortunio Doncic, le impressioni di Kidd

Il coach non si perde d’animo e commenta così i guai fisici della sua stella:

“Tutti noi possiamo vedere che non si sta muovendo bene, tiro, difesa e quant’altro. Lo sta condizionando in toto. Sta provando a giocare sul dolore ma in questo caso specifico ha dovuto mollare. Speriamo non sia nulla di grave. Abbiamo un paio di giorni prima della partita con Memphis, speriamo torni presto.”