NBA, Kevin Durant pronto al debutto casalingo con Phoenix: “Sarà una bolgia”

Kevin Durant è ormai prossimo all’esordio di fronte al suo nuovo pubblico.

Dallo scorso 9 febbraio, data in cui si è concretizzata la trade che ha portato il prodotto di Texas ai Phoenix Suns, KD ha vestito la divisa della sua nuova squadra soltanto in tre occasioni, per giunta sempre in trasferta. Pertanto, specie dopo aver aiutato i compagni ad ottenere tre vittorie consecutive lontano dal Footprint Center, è comprensibile che l’ex Brooklyn nutra una certa impazienza rispetto alla possibilità di mostrare finalmente tutto il proprio talento anche sul nuovo parquet di casa.

Di seguito, alcuni estratti dell’intervista che Durant ha concesso a Brian Windhorst, giornalista di ESPN:

“Non vedo l’ora di giocare di fronte ai miei nuovi tifosi. Anzi, ancora prima di giocare, sono ansioso di respirare l’atmosfera dell’arena durante il riscaldamento e l’annuncio dei quintetti. Sono arrivato a Phoenix più di un mese fa ormai, ma paradossalmente non ho ancora avuto occasione di giocare al Footprint Center. Sono certo che sarà una bolgia. In città le aspettative per questa stagione sono altissime”.

Conclude KD:

“Dopo alcune settimane di inattività, queste tre partite in trasferta sono state essenziali per recuperare parte della forma. Non sono ancora al massimo fisicamente, ma giocare in questo ambiente mi darà una spinta tale da andare oltre ogni limite di condizione. Senza forzature particolari, posso assicurarvi che, quando si entrerà nel periodo decisivo, potrò restare in campo anche quaranta minuti a partita”.

