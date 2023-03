NBA, Shaq sfida Edwards: “È un giocatore favoloso ma deve esserlo per un lungo periodo di tempo”

Quando Shaquille O’Neal apre bocca non è mai banale. L’ex leggenda dei Los Angeles Lakers, ora opinionista per TNT, al termine della sfida tra Clippers e Timberwolves – conclusa con la vittoria di Minnesota per 108-101 – ha commentato le recenti prestazioni di Anthony Edwards.

“Ant-Man” ha aiutato i suoi T’Wolves a portare a casa la vittoria con 18 punti e 4 rimbalzi e si trova nel bel mezzo della miglior stagione della sua giovane carriera viaggiando a 24.6 punti, 5.9 rimbalzi e 4.5 assist (tutti career-high) ad allacciata di scarpe.

Nonostante la grandissima stagione, Shaq non è ancora pronto a salire sul carro del giovane numero 1 dei Timberwolves che, secondo “The Big Aristotle” dovrà continuare a giocare a questi livelli ed a mantenere alte le aspettative anche nelle prossime stagioni. Proprio in questo frangente Shaq ha lanciato una provocazione ad Anthony Edwards prendendo ad esempio la famosissima stagione 2011-2012 di Jeremy Lin (quella della “Linsanity” per intenderci):

Vedremo se “Ant-Man” deciderà di rispondere alla provocazione con un’altra grande prestazione già nella prossima gara dei suoi Timberwolves contro i Los Angeles Lakers. Appuntamento fissato alla notte italiana tra venerdì 3 e sabato 4 per scoprirlo.

"I think he's a fabulous players but you have to be great for a long period of time. We all remember Jeremy Lin, what happened to him?"

Shaquille O'Neal on Anthony Edwards 🤨pic.twitter.com/7o46Gb2jnO

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 1, 2023