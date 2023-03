NBA, Hawks, Snyder benvenuto ad Atlanta: “Non solo coach, stabilisce una cultura”

Chiamati a sostituire coach Nate McMillan gli Atlanta Hawks sono andati convinti sul profilo di Quin Snyder per la loro panchina NBA.

A pochi giorni dalla nomina, quella stessa convinzione traspare dalle parole del management della franchigia. Kyle Korver, oggi, assistant GM di Atlanta, incrocia per la terza volta in carriera la sua strada con quella di Snyder dopo i trascorsi da giocatore, proprio agli Hawks e poi a Utah.

La stima è evidente – e reciproca. Di seguito le dichiarazioni di Korver raccolte dal sito ufficiale degli Hawks:

“Mi ha aiutato ad allargare il mio bagaglio di gioco alla soglia dei trent’anni [e] ho sempre considerato la sua come una delle menti più creative e innovative in NBA. Sappiamo tutti che è un po’ una lega di copioni. Tuttavia, ciò che mi piace di Quin è che se anche dovesse copiare uno schema si può star sicuri che lo ribattezzerebbe. […] La capacità di gestire le superstar e ottenere il coinvolgimento di tutti è solo una delle sue doti. Non è solo un coach, stabilisce una cultura [culture setter ndr.]