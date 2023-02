Serata dal retrogusto amaro per i Charlotte Hornets, che vincono contro Detroit ma perdono per infortunio LaMelo Ball: il giocatore ha subìto una frattura alla caviglia destra a metà del terzo quarto. Verrà rivalutato nelle prossime ore, ma le sensazioni non sono delle migliori.

Infortunio LaMelo Ball, la stagione è a rischio

Come riporta la franchigia ed ESPN, LaMelo Ball ha subìto una frattura alla caviglia destra: un infortunio che in diretta non sembrava così grave. Verso la metà del terzo quarto, la stella degli Hornets è in palleggio e cerca in qualche modo di superare il suo avversario: tentativo interrotto quando si accascia a terra dopo aver poggiato male la caviglia, uscendo subito dal campo.

Dal campo l’infortunio non sembrava nulla di grave, ma i successivi accertamenti hanno evidenziato la frattura alla caviglia destra. Un brutto colpo per Charlotte, come si evince dalle parole di Gordon Hayward nel post partita:

“È una brutta situazione che complica il nostro cammino, questo di certo non fa bene alla nostra stagione e neanche ai progressi che abbiamo fatto negli ultimi tempi”

Con 19 partite al termine e con Charlotte fuori dalla corsa Playoff è difficile immaginare un ritorno in campo di LaMelo Ball. Nei prossimi giorni verrà rivalutato, ma la sensazione è che la sua stagione sia finita questa notte. Il coach degli Hornets Steve Clifford non dà riferimenti sull’entità e sui tempi di recupero:

“È una caviglia e un infortunio tipico di chi gioca a basket, c’è poco da fare in questi casi”

