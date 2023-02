Brutte notizie in casa Lakers, dove LeBron James rischia di finire anzitempo la stagione: l’infortunio alla caviglia destra – rimediato durante la gara contro Dallas – sembrerebbe più grave del previsto, tanto da mettere in dubbio la presenza di King James per le prossime settimane. Un duro colpo per la franchigia, che è in piena corsa per un posto Playoff.

LeBron James (right foot soreness) is out Tuesday against the Grizzlies, per the Lakers. D'Angelo Russell (right ankle sprain) is doubtful. — Dave McMenamin (@mcten) February 27, 2023

LeBron James, stagione a rischio?

Come scrive Dave Mc Menanim di ESPN – citando Adrian Wojnarowski – il problema di LeBron James alla caviglia destra è più grave del previsto: un infortunio rimediato durante la partita contro i Mavs dove King James è andato in penetrazione sul finire del terzo quarto, ma la caviglia ha ceduto sotto il suo peso.

Il numero 6 gialloviola ha poi continuato la partita, ma così facendo potrebbe aver complicato di più la situazione. Nei prossimi giorni LeBron verrà rivalutato per capire l’entità dell’infortunio e quanto dovrà rimanere ai box: si parla di uno stop di 4-5 settimane che, se così fosse, metterebbe fine alla regular season del giocatore.

I Lakers sperano di recuperarlo il prima possibili, in modo da averlo a disposizione per la corsa Playoff: le prossime partite dei gialloviola saranno contro Memphis e Oklahoma in trasferta, mentre venerdì ospiteranno Minnesota.

