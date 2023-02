Mercato NBA, gli Houston Rockets firmano Willie Cauley-Stein

Secondo quanto riportato nel pomeriggio italiano da Shams Charania di The Athletic, gli Houston Rockets hanno firmato Willie Cauley-Stein. La squadra texana ha riportato così in NBA il centro ex Kings, con cui si è accordato per un contratto da dieci giorni. A inizio stagione Cauley-Stein non aveva trovato nessuna squadra nella lega maggiore, ed era finito a giocare in G League con la squadra di sviluppo dei Rockets, i Rio Grande Valley Vipers.

The Houston Rockets are planning to sign center Willie Cauley-Stein to a 10-day contract, sources tell me and @KellyIko. Cauley-Stein, a seven-year NBA veteran, has spent the season with Rockets‘ Rio Grande Valley G League affiliate. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 27, 2023

Dopo i tre anni giocati al college con i Kentucky Wildcats, dove si era imposto come uno dei migliori prospetti, i Sacramento Kings lo scelsero con la sesta assoluta al Draft del 2015. Nei suoi quattro anni ai Kings non ha però mai dimostrato di valere la scelta che la squadra californiana aveva investito su di lui, e infatti non lo confermò alla fine del contratto di quattro anni. Ha giocato 37 partite da titolare con i Dubs prima di venire scambiato con i Dallas Mavs, con i quali però non è entrato nella Bolla di Orlando di ormai quasi tre anni fa perché stava aspettando un figlio con la compagna.

Cauley-Stein è rimasto ai Mavs fino al gennaio 2022, quando Dallas lo ha tagliato per lasciare un posto libero nel roster. Lo scorso febbraio ha giocato un paio di partite con i Sixers, ma anche in quel caso non lo hanno confermato in squadra. In questa stagione, non trovando un posto in NBA, si è accasato in G League con i Rio Grande Valley Vipers. Quest’anno ha giocato 10 partite, e ha viaggiato a una media di 9.4 punti e 6.2 rimbalzi a partita in circa 28 minuti di utilizzo.

Gli Houston Rockets si trovano in fondo alla Western Conference e hanno il peggior record della lega, con 13 vittorie e 47 sconfitte. Le attenzioni sono ovviamente puntate sul lungo rebuilding che aspetta la franchigia texana.

