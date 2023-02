NBA, Paolo Banchero sul suo futuro: “Italia? Deciderò a fine stagione”

Poco prima dell’All-Star Weekend 2023, Paolo Banchero è stato impegnato in una serie di conferenze stampa organizzate dalla NBA per il suo impegno tra Rising Stars 2023 e Skills Challenge andata invece in scena nella notte. Ovviamente, è stata l’occasione – da parte dei giornalisti presenti – di chiedergli conto del suo prossimo futuro, tenendo a mente che deve ancora prendere una decisione definitiva per quanto riguarda la Nazionale. Sarà Team USA o Italia ai prossimi mondiali di settembre? Ad oggi, il rookie di Orlando non sembra aver ancora scelto:

“Certo che ci penso di giocare con l’Italia, a fine stagione prenderò la mia decisione. Il Milan? Sono contento di questo regalo, è una bella maglia fatta per me e personalizzata, li ringrazio e spero di andarli a trovare a breve. Appassionato di calcio? Non è uno dei miei sport preferiti a essere sincero, ma lo seguo anche perché mia sorella lo pratica all’università”.

