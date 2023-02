NBA, Adam Silver contrario alle richieste di trade; le repliche di Irving e Durant

In occasione dell’annuale conferenza stampa tenuta durante l’All-Star Weekend NBA il commissioner Adam Silver è andato in punta di fioretto sul tema caldo di questi giorni post trade deadline.

Pur sottolineando come fattore positivo e segno di vitalità un movimento di mercato che ha interessato quasi il 10% dei giocatori, Silver ha contestato il meccanismo di richiesta trade da parte delle stelle. Ecco il suo punto, da dirigente:

“Nel contratto collettivo vigente sono presenti norme contrarie alla possibilità di richiesta scambio da parte dei giocatori. È corrosiva per il sistema. Molti giocatori, per lungo tempo, l’hanno fatto dietro le quinte. Sono fortemente contrario a ogni esternazione [in merito] fatta in pubblico. Un certo numero di accordi va bene, ma deve esserci condivisione [tra atleta e squadra].”