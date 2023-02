NBA, Giannis Antetokounmpo parla a Wade: “Hai vinto rimanendo a Miami, questa è la maniera giusta”

In occasione dell’All Star Weekend di Salt Lake City, Giannis Antetokounmpo – improvvisatosi coach di una delle squadre del Celebrity All Star Game – ha incontrato Dwyane Wade, scambiando due parole con l’ex Campione NBA dei Miami Heat. In un video che è diventato subito virale, il greco si rivolge con queste parole a Wade:

“Sono un tuo grande fan. Il giorno dopo aver vinto il titolo ho postato una tua foto sulle mie storie. Ho postato una foto di te, Dirk [Nowitzki], Hakeem [Olajuwon] e Tim [Duncan] perché voi avete vinto il titolo nella maniera corretta. Hai vinto il titolo a Miami nel modo più difficile ed è quello che voglio fare io.”

Sappiamo quanto Giannis tenga a mostrare il suo rispetto nei confronti dei campioni del passato, ma in questo caso, molto probabilmente, c’è qualcosa in più del solo rispetto.

Il greco, al suo rinnovo di 5 anni con i Bucks nel 2020, ricevette una pioggia di critiche per non aver cambiato casacca: secondo molti analyst non sarebbe mai riuscito a portare un titolo ad una città come quella di Milwaukee. A soli 8 mesi dalla data di quel rinnovo, Milwaukee era invece sul tetto del mondo trascinata da un ragazzo greco arrivato in NBA senza genitori e con il destino della sua famiglia sulle spalle.

"I'm a huge, huge fan of you bro." Giannis having a moment with Dwyane Wade pregame. pic.twitter.com/ZBXzYliQvT — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 18, 2023

