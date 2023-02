Mercato NBA, San Antonio chiude la trade con NOLA: via Josh Richardson

Anche i San Antonio Spurs decidono di muoversi sul mercato NBA. La compagine allenata da coach Popovich ha chiuso una trade con i New Orleans Pelicans, spendendo Josh Richardson in Lousiana in cambio di Devonte’ Graham e quattro scelte del secondo giro.

The San Antonio Spurs are trading Josh Richardson to the New Orleans Pelicans, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2023

The Pelicans are trading Devonte' Graham and four second-round picks to San Antonio, sources said. https://t.co/4DegECWtKW — Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2023

