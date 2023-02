NBA, Kyrie Irving ringrazia i tifosi dei Brooklyn Nets: “Siete stati il mio sogno sin da bambino”

Dopo il suo passaggio ai Dallas Mavericks, Kyrie Irving ha postato un messaggio di addio verso i fan dei Brooklyn Nets su Twitter:

I Mavericks – lo ricordiamo – hanno acquisito Irving e Markieff Morris in cambio di Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, una scelta del primo round del 2029 e due scelte del secondo round. La mossa sul mercato NBA è arrivata dopo che Irving aveva richiesto la trade solo venerdì scorso ai Nets, in seguito alla mancata estensione del contratto con la franchigia che ha deciso di non offrire il massimo salariale al playmaker da 198.5 milioni di dollari in quattro anni. Irving ha quindi giocato solo 143 delle 278 possibili partite di regular season in quattro stagioni con i Nets, di cui solo 74 con Durant.

Il trentenne ha comunque mostrato il suo talento nel momento in cui è sceso in campo. Inoltre ha partecipato a due All-Star Game nelle ultime quattro stagioni, ed ha viaggiato con una media di 27.1 punti a partita a Brooklyn.

Thank you NetsWorld fans and supporters for the Love on and off the court. I will forever be grateful I got to live out my dream I had as a Kid with y’all. It will always be Love from me and my family.

🤞🏾♾

