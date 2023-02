Ieri sera è stato un momento particolarmente difficile per LeBron James: il nativo di Akron ha scoperto che Kyrie Irving non sarebbe atterrato in California per unirsi ai Lakers, ma verso il Texas per sposare il progetto dei Mavericks insieme a Luka Doncic. Ebbene, ESPN non ha perso troppo tempo e ha raggiunto LeBron per una intervista speciale in cui – ovviamente – è stato toccato il tema del mancato arrivo in gialloviola di un suo ex compagno di squadra:

“Non posso sedermi qui e dire che non sono deluso per non essere stato in grado di avere un giocatore così talentuoso nella mia squadra… un giocatore del genere può aiutarti a vincere un titolo, almeno nella mia testa. Ma ora la mia attenzione si è spostata. Ora il mio focus è tornato ad essere quello di prima, ossia verso la mia squadra e verso ai giocatori che abbiamo nello spogliatoio oggi. Così velocemente? Certo, non rimango troppo estasiato dal pensiero di cosa può diventare la mia squadra in caso di un arrivo importante. Se qualcosa non succede, torno ad essere concentrato sulla situazione attuale. (L’arrivo di Irving) Non è successo… ora dobbiamo finire la stagione nel migliore dei modi e qualificarci per la postseason. Possiamo lottare contro tutti.”

