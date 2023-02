La NBA e la NBPA hanno deciso di rinviare ancora una volta la deadline per il nuovo contratto collettivo: la data ultima sarà il 9 febbraio, giorno in cui chiuderà anche gli scambi. La lega e l’Associazione giocatori proseguono le trattative per sistemare il CBA (Collective Bargaining Agreement) in scadenza dopo la prossima stagione.

ESPN Sources: As discussions on a new labor agreement continue, the NBA and National Basketball Players Association are expected to extend an early opt-out deadline of Wednesday, allowing the league and union to continue talks on a long-term collective bargaining deal. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2023

NBA-NBPA, il punto sulle trattative per il contratto collettivo

Sia la NBA che l’Associazione giocatori vogliono trovare al più presto un accordo sul nuovo contratto collettivo. L’attuale CBA scade dopo la stagione 2023/24 e sia la lega che la NBPA sono al lavoro per avere una solida base economica per gli anni avvenire.

Secondo Adrian Wojnarowski di ESPN, negli scorsi mesi la NBA aveva ipotizzato di istituire un hard cap, un tetto ingaggi massimo che le franchigie non avrebbero dovuto superare ma, secondo le ultime notizie, la lega avrebbe rinunciato a realizzare questa idea. Un’ipotesi nata per contrastare le spese di alcune franchigie – come Golden State, Clippers e Brooklyn – che offrono salari da capogiro e pagano senza troppi problemi la luxury tax.

Senza un nuovo contratto collettivo il futuro delle prossime stagioni è a rischio: senza un accordo e una base dalla quale partire, non ci sarebbe il mercato free agent e degli scambi ma, soprattutto, sarebbe a rischio l’intera stagione NBA. La scadenza del 9 febbraio – il secondo posticipo dopo quello del 15 dicembre – è stata voluta da entrambe le parti, fortemente convinte che ci siano ampi margini di trattativa per stipulare un nuovo accordo.

