NBA, dopo Kyrie Irving, anche il futuro di Durant potrebbe essere lontano da Brooklyn

A distanza di tre anni dalla creazione del duo Irving-Durant che avrebbe dovuto mettere a ferro e fuoco l’intera NBA, i Nets sono ancora in cerca di un titolo. Dopo la separazione con Harden, sembra essere arrivato ai titoli di coda anche il rapporto tra le due superstar di Brooklyn.

A seguito della sorprendente richiesta di cessione di Kyrie Irving, anche il futuro del due volte MVP delle Finals Kevin Durant sembra essere lontano da New York.

Dopo l’annuncio della richiesta di Kyrie Irving di essere scambiato prima della trade deadline, Adrian Wojnarowski è tornato a parlare della situazione in casa Brooklyn Nets con queste parole:

“Le squadre che stanno monitorando la situazione di Kyrie Irving, sono molto più interessate a cosa succederà con Kevin Durant. Come risponderà? Mi è stato detto che la richiesta di Kyrie ha sorpreso tutti quelli di Brooklyn, incluso Kevin Durant. Sappiamo cos’è successo quest’estate: ha cancellato la sua richiesta di cessione e ha continuato ad essere un giocatore al livello All-NBA per tutta la stagione ed è felice di essere a Brooklyn. Al momento i Nets non hanno possibilità di migliorare il roster scambiando Kyrie, non ha molto valore. Le squadre non si fidano molto e lo considerano un qualcosa ‘in affitto’. La cosa veramente importante è che le squadre sono molto più interessate a come si evolverà la situazione con Kevin Durant.”

Among rival teams, there's far more interest in inquiring on Kevin Durant's reaction to Kyrie Irving's trade request and how that may impact KD's future with the Nets.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 3, 2023