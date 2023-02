Ormai siamo ad un punto di non ritorno per quanto riguarda Kyrie Irving. Il giocatore, infatti, nella giornata odierna ha chiesto di essere scambiato e lasciare i Brooklyn Nets, dopo aver appreso che non ci sarà alcuna estensione contrattuale con la franchigia newyorchese. Secondo quanto riporta Wojnarowski, Irving non avrebbe espresso preferenze alla franchigia, ma coglierebbe in maniera positiva un suo approdo ai Lakers. Ebbene, Shams Charania ha confermato che i gialloviola sarebbero effettivamente interessati al playmaker – ex compagno di squadra di LeBron James ai tempi dei Cleveland Cavaliers. I californiani faranno certamente un tentativo per capire se ci sono le condizioni di mettere in piedi una trade.

Mercato NBA, non solo i Lakers su Kyrie Irving

Occhio, però, che non ci sono solo i Lakers sul giocatore: sempre secondo l’insider di The Athletic, anche Dallas Mavericks, Miami Heat e Phoenix Suns starebbero valutando attentamente la situazione. Nico Harrison (GM Mavs), ex dirigente Nike, e l’allenatore di Dallas – Jason Kidd – hanno rapporti di lunga data con Kyrie Irving. E la stessa Dallas ha un disperato bisogno di aggiungere un co-protagonista al fianco di Luka Doncic per diventare una contender al titolo. Rimane da chiedersi cosa sarà disposta a mettere sul piatto la franchigia texana, la quale ha già ribadito di non voler sacrificare i propri pezzi forti. Phoenix, invece, sembra l’unica squadra ad avere ‘merce di scambio’ interessante, potendo trattenere Devin Booker e – chissà – Chris Paul, per un’ultima avventura a caccia del titolo NBA.

The Los Angeles Lakers, Phoenix Suns and Dallas Mavericks have emerged as potential suitors for Brooklyn Nets All-Star starter Kyrie Irving, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2023

