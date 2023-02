Colpo di scena sul mercato NBA: in serata è arrivata la notizia della richiesta di trade da parte di Kyrie Irving ai Brooklyn Nets. La bomba sganciata dal solito Woj ha un senso se ci colleghiamo alle voci della scorsa settimana, quando più media americani avevano sottolineato come il giocatore stesse cercando di finalizzare una estensione contrattuale al massimo salariale con i newyorchesi.

A quanto parte, qualcosa dev’essere andato storto. Siamo quindi arrivati al punto in cui lo stesso playmaker ha deciso di abbandonare la nave: i Nets dovranno cercare una nuova sistemazione ad Irving, altrimenti lo perderanno comunque durante la free agency della prossima estate. Rimane da capire anche la reazione di Kevin Durant che già la scorsa offseason sembrava ad un passo dal lasciare la franchigia, prima di ricucire con il front office ricevendo rassicurazioni anche sulle potenzialità del roster che – a quanto pare – si indebolirà in termini di talento.

Eppure, solo una settimana prima, l’agente di Kyrie ai microfoni di Bleacher Report aveva dichiarato quanto segue – anche rispetto alla potenziale estensione contrattuale con i Nets:

Sempre secondo Woj, il giocatore sarebbe alla ricerca di un contratto quadriennale da 198.5 milioni di dollari complessivi.

Brooklyn Nets star Kyrie Irving has told the franchise that he wants to be traded ahead of Thursday's deadline, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 3, 2023