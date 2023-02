Mercato NBA, Irving-Lakers: LeBron James e il tweet criptico. Kuzma risponde: “È tampering!”

Come sappiamo bene, Kyrie Irving ha chiesto la trade ai Brooklyn Nets e, a quanto pare, la star dei Los Angeles Lakers LeBron James sta tenendo d’occhio la sua situazione. Dopo che è emersa la notizia di un suo potenziale addio sul mercato NBA, James sembra aver affidato a Twitter la sua reazione. In realtà non ha detto nulla, ma il suo tweet con due emoji è sufficiente per far scatenare tifosi e addetti ai lavori. Kyle Kuzma, notata la reaction del nativo di Akron, ha quindi risposto direttamente, senza usare mezzi termini: tampering (ossia, cercare di influenzare un giocatore a cambiare squadra).

👀👑 — LeBron James (@KingJames) February 3, 2023

Per quanto riguarda LeBron James e i Lakers, non è la prima volta che vengono collegati a Irving. Ad oggi, i gialloviola sembrano essere considerati come la destinazione preferita del playmaker, ma rimane da capire la potenziale trade che si andrebbe a costituire tra californiani e newyorchesi. Per ora, i tifosi di Nets e Lakers possono solo aspettare e vedere cosa faranno entrambe le squadre. Brooklyn può rischiare tutto e provare a convincere Irving a restare per provare a lottare per il titolo, prima di perderlo definitivamente durante la prossima offseason.

