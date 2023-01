NBA, Steve Kerr fa turnover e attacca: “Calendario da accorciare a 72 partite”

Nella notte, Steve Kerr ha scelto di tenere a risposto tutte le stelle a sua disposizione nel back-to-back contro i Cleveland Cavaliers. Il coach dei Golden State Warriors ha lasciato fuori Steph Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins e Draymond Green, chiedendo immediatamente scusa ai tifosi nel post-partita che speravano di vedere quantomeno il nativo di Akron:

“Mi sento male per i tifosi che hanno pagato il biglietto aspettandosi di vedere qualcuno in campo per poi non vederlo giocare. È una parte brutale di questo business. Ma è per questo che continuo a sostenere che abbiamo bisogno di una regular season da 72 partite. Se togli 10 partite dal calendario non credo cambi molto: a dieci gare dalla fine tutti sanno com’è andata la stagione.”