NBA, Adam Silver pronto al sorpasso di LeBron James su Jabbar: “Fermeremo il match per omaggiare il record”

La NBA è pronta al record più importante di tutti, ossia al sorpasso di LeBron James nei confronti di Kareem Abdul-Jabbar che avverrà verosimilmente nei primi giorni di febbraio. Adam Silver, commissioner della lega, a margine della sfida andata in scena a Parigi tra Detroit Pistons e Chicago Bulls, ha commentato il record in questa maniera:

“Faremo molta attenzione a far sì che quella partita non sia trasmessa soltanto negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo: fermeremo la partita e ci assicureremo di registrare e conservare quegli attimi nel migliore dei modi – faremo al meglio il nostro lavoro di archivisti NBA. Terremo da parte il pallone, la divisa e tutto il resto: senza però venir meno all’idea che dall’altra parte ci sarà una squadra che vuole vincere e non essere distratta da celebrazioni del genere. Di sicuro quindi sottolineeremo quel passaggio, ma poi pianificheremo in futuro qualcosa di diverso per rendere omaggio a un traguardo mai visto prima nella storia della lega. Se LeBron continua con questo ritmo, potrebbe raggiungere quel traguardo prima della pausa per l’All-Star Weekend e l’appuntamento di Salt Lake City con la partita delle stelle sarebbe l’occasione ideale per celebrarlo”.