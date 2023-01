NBA, vittoria per i Bucks con un super Jrue Holiday

Nella partita di stanotte, i Bucks hanno battuto i Raptors per 130-122 grazie a un super Jrue Holiday. La guardia ex Pelicans ha fatto registrare il suo season-high, segnando 37 punti. Holiday ha tirato 16/26 dal campo e 5/10 da tre, e inoltre ha messo a referto anche sei rimbalzi e sette assist.

La guardia dei Bucks ha dovuto fare un passo in avanti per guidare i suoi alla vittoria, viste le assenze di Giannis e Khris Middleton. Antetokounmpo ha saltato la quarta partita consecutiva per un problema al ginocchio, mentre Middleton non scende in campo dallo scorso 15 dicembre. Per Holiday, contro Toronto è arrivato il secondo season-high consecutivo. Già lunedì, nella vittoria contro gli Indiana Pacers, il due volte All-Defensive First Team aveva segnato 35 punti, la sua miglior prestazione in stagione fino a quel momento. Stanotte, alla fine della partita contro i Raptors, ha detto:

“So che quando Giannis e Khris non ci sono devo essere più aggressivo, arrivare nel pitturato il più che posso e trovare il maggior numero di triple possibili per me e per i miei compagni”

Oltre a Holiday, anche Grayson Allen ha dato un grande contributo per la vittoria. L’ex Duke ha segnato 25 punti tirando 4/5 da tre, e ha raccolto cinque rimbalzi. Bobby Portis ha messo a referto una doppia doppia da 12 punti e altrettanti rimbalzi, mentre Brook Lopez ha segnato 19 punti prima di venire espulso per aver strappato la fascetta a Gary Trent Jr. A fine partita, coach Mike Budenholzer ha detto:

“Ovviamente siamo un po’ corti in questo momento e lui [Holiday] è riuscito a fare il passo in avanti necessario. Sono due partite di fila che abbiamo un vintage Jrue Holiday in campo. Sembra avere la forza e l’energia per riuscirci. Il modo in cui tira la palla, entra nel pitturato e mette la sua presenza in campo, anche. Sta facendo di tutto”

