NBA, oggi il Martin Luther King Day: tutte le partite in programma

Giornata speciale per i tifosi NBA che – come di consueto – si preparano al Martin Luther King Day con diverse partite in programma. Il calendario propone match in orario europeo per una scorpacciata davvero importante. Si partirà con la sfida tra Charlotte Hornets e Boston Celtics, alle ore 19.00. A seguire ben 3 partite in contemporanea: da Milwaukee Bucks-Indiana Pacers, fino a New York Knicks-Toronto Raptors e Orlando Magic-Golden State Warriors.

Mezzora più tardi occhio a Atlanta Hawks contro Miami Heat. Alle 22 sarà il turno di Minnesota Timberwolves-Utah Jazz. Si chiude poi a mezzanotte con Memphis Grizzlies-Phoenix Suns e alle 4.00 con i Lakers di LeBron James impegnati con gli Houston Rockets. I gialloviola hanno assolutamente bisogno di una vittoria per rilanciare le proprie ambizioni Playoff.

Calendario Martin Luther King Day NBA: le partite

19:00: Hornets-Celtics

20:30: Bucks – Pacers

21:00: Cavaliers – Pelicans

21:00: Knicks – Raptors

21:00: Magic – Warriors

21:30: Hawks –Heat

22:00: Wolves – Jazz

00:00: Grizzlies – Suns

4:30: Lakers – Rockets

