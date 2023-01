Mercato NBA, D-Rose non gioca mai: possibile addio ai New York Knicks?

Da qualche settimana Derrick Rose scalda continuamente la panchina dei New York Knicks e non fa più parte dei piani del suo allenatore preferito Tom Thibodeau, che dal 4 dicembre lo ha utilizzato solo 5 volte. Il playmaker sarebbe disponibile per uno scambio, anche perché il suo futuro non sembra essere più così legato alla Grande Mela.

È quindi del tutto possibile che venga ceduto entro la trade deadline di metà febbraio, ma se dobbiamo credere a Marc Stein – insider vicino alle vicende dei newyorchesi – i Knicks avrebbero intenzione di fare le cose per bene nei suoi confronti e non spedirlo in una squadra senza ambizioni dove potrebbe ritrovarsi in una condizione complicata.

A 34 anni D-Rose può ancora regalare qualche spunto di discreta pallacanestro, ma rimane da capire quali potrebbero essere le compagini interessate a lui che in questa stagione non sta registrando cifre di livello: stiamo parlando di una media di 5.8 punti, 1.5 rimbalzi e 1.8 assist ad allacciata di scarpa, mentre tira con il 39.4% dal campo di cui 31.7% dalla distanza.

