Kemba Walker-Olimpia Milano, arrivano le smentite sulla trattativa

Le ultime notizie di mercato hanno cambiato totalmente la prospettiva rispetto ad una (presunta) trattativa tra Kemba Walker e l’Olimpia Milano. Nella giornata di ieri, infatti, diverse testate giornalistiche avevano rilanciato la firma imminente tra l’ex playmaker dei Dallas Mavericks – tagliato solo qualche giorno fa – con la squadra allenata da coach Ettore Messina. Si parlava addirittura di Kemba già in viaggio verso Milano per sottoporsi alle visite mediche. Ebbene, ora cominciano ad arrivare le prime smentite a riguardo.

Secondo i ben informati, non ci sarebbe nemmeno una trattativa in corso tra le due parti, per cui il giocatore non è in viaggio verso la città meneghina. Negli scorsi mesi Kemba aveva confessato la volontà di mettersi in mostra in NBA, ma le condizioni del suo ginocchio non sembrano aver convinto i Mavericks che nelle scorse settimane hanno deciso di ri-posizionare il giocatore sul mercato. Milano – ultima in Eurolega – avrebbe un disperato bisogno di un playmaker di classe, dopo la valanga di infortuni subìti durante la stagione. Walker a Milano, a questo punto, rimane solo un’ipotesi. Se percorribile lo scopriremo nelle prossime settimane.

